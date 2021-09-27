Can Yaman'dan ayrılan Diletta Leotta'dan cesur poz!

Oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile aşkıyla gündeme geliyordu. Son olarak Türkiye'ye gelen Leotta hem İstanbul hem de Ege'de mavi tur yapmıştı.

İkilinin sık sık reklam için birlikte olduğu haberleri gündeme gelirken konuşulan aşk bitti. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta Can Yaman ile ayrıldığını katıldığı bir programda açıkladı. Ünlü isim "'Her şey hızlı ve güzeldi" dedi.

Diletta Leotta ayrılık haberlerinin ardından cesur bir paylaşım da yaptı. Seksi pozlarıyla sık sık dikkat çeken spiker göğüslerini sergilediği anları paylaşarak takipçilerini yine mest etti. Leotta siyah sütyeniyle kameralara gülümserken hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

