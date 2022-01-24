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Can Yaman'dan Disney Plus ile ekrana dönüyor

24.01.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır herhangi bir projede rol almayan ve Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da hatırı sayılır bir hayran kitlesi elde eden Can Yaman, yeni proje için Disney Plus ile anlaştı. Türkiye pazarına açılan Disney Plus'un Can Yaman'lı yeni projesi, yakında sete çıkacak.

Can Yaman'dan Disney Plus ile ekrana dönüyor

Bir süredir İtalya'da bulunan ve burada geniş bir hayran kitlesi elde eden oyuncu Can Yaman'dan, hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye pazarında yeni projelere imza atmaya hazırlanan Disney Plus, Can Yaman ile de anlaşma imzaladı. Yeni bir projede rol alacak olan ünlü oyuncu, şubat ayında Türkiye'ye gelecek.

Çekimler için uzun bir süre Türkiye'de kalacak olan oyuncunun nasıl bir karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

AY YAPIM İMZASI TAŞIYACAK

Çekimlerine bu yıl içerisinde başlanacak olan projenin Ay Yapım imzası taşıyacağı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar senaristliğini ise Kerem Deren'in yapacağı öğrenildi.


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Can Yaman
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