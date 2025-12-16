Halef'in yıldızı İlhan Şen'in sevgilisi de tanıdık çıktı! Yaş farkı merak edildi

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrollerinden olan İlhan Şen özel hayatıyla da merak ediliyor. Aşk hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan İlhan Şen'in sevgilisi de oyuncu.

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde 'Serhat' rolüyle ekranlara gelen İlhan Şen bir süredir birlikte olduğu kendi gibi oyuncu sevgilisi Pınar Gülkapan ile aşk hayatını gözlerden uzakta yaşıyor.

İkili zaman zaman davetlerde görüntü veriyor. Çiftin arasındaki yaş farkı ise 6. Ancak ikiliye zaman zaman "Annesi zannettim", "Ablası gibi", "Kendisinden büyük duruyor" yorumları geliyor.