Can Yaman'dan vücut şov!

Dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman spor salonundan yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Son zamanlarda etkileyici karın kaslarıyla haber olan Yaman, yaptığı zorlu çalışma koşullarını gözler önüne serdiği videosu ile bu kasllı vücudunun sırrını da göstermiş oldu.

Video kısa sürede 800 bin izlenmeye ulaşırken, çok sayıda da yorum aldı.



