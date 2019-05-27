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Can Yaman'dan vücut şov!

Çiğdem SİDAR Çiğdem SİDAR
ÜNLÜLER  | 27.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Can Yaman, dizi partneri Demet Özdemir'le olan ilişkisinin yanı sıra, kaslarıyla da kendisinden söz ettiriyor.

Dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman spor salonundan yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Son zamanlarda etkileyici karın kaslarıyla haber olan Yaman, yaptığı zorlu çalışma koşullarını gözler önüne serdiği videosu ile bu kasllı vücudunun sırrını da göstermiş oldu.

Video kısa sürede 800 bin izlenmeye ulaşırken, çok sayıda da yorum aldı.

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Can Yaman kaş instagram

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