Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık bir aydır Roma'da bol bol vakit geçiren çift, yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.



SEVGİLİLERDEN YENİ FOTOĞRAF

İkili, paparazzilerin objektiflerine takılmalarının ardından bu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları bu gönderi ile aşklarını gözler önüne de sermiş oldu.

