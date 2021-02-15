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Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu

15.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu

Ünlü oyuncu Can Yaman ile İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta, aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi. İkilinin aşk pozuna binlerce beğeni geldi.

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Yaklaşık bir aydır Roma'da bol bol vakit geçiren çift, yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.
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SEVGİLİLERDEN YENİ FOTOĞRAF

İkili, paparazzilerin objektiflerine takılmalarının ardından bu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları bu gönderi ile aşklarını gözler önüne de sermiş oldu.

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