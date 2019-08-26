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Can Yaman dünya çapında en iyi oyuncu seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

ENews'in diziler için gerçekleştirdiği 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncusu (TV’s Top Leading Man) anketinde Can Yaman, ünlü rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Can Yaman dünya çapında en iyi oyuncu seçildi

Star TV’nin final yapan dizisi Erkenci Kuş’un başrol oyuncusu Can Yaman, dünya çapında bir unvan kazandı.

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ENews'in diziler için gerçekleştirdiği 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncu (TV’s Top Leading Man) anketinde Can Yaman pek çok yabancı rakibini ve meslektaşını geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.

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Final turuna 15. sezonluk efsane dizi Supernatural'ın başrol oyuncusu Jensen Ackles ile kalan Yaman, oyların yüzde 90,1’ini aldı. Dört yıldır birinci olan Ackles ise yüzde 9.9’da kalarak birinciliği Can Yaman’a kaptırdı.

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Can Yaman’ın yarıştığı dünya çapındaki tanınan 64 aktör arasında Game of Thrones’un yıldızı Kit Harrington bile vardı.

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Başrollerinde Cam Yaman ve Demet Özdemir'in yer aldığı Erkenci Kuş dizisi, 51 bölüm olarak Star TV ekranlarına gelmiş ve seyirci tarafından çok sevilmişti.

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Eonline adlı sitede Can Yaman’ı tanımayanlara, YouTube’da Erkenci Kuş dizisini izleyebilecekleri hatırlatıldı.

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Can Yaman son olarak geçen hafta tatil yaptığı İtalya’nın Napoli kentinde verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yaman’ın kaldığı otelin önünde kadın hayranları nöbet tutmuştu.

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