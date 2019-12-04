Can Yaman'ın çirkin esprisine menajerinden savunma

Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” diye sordu.

'ARKA ODAYA GEÇELİM'

Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Yaman’ın verdiği cevap karşısında şaşkınlık yaşayan tercüman ise “Çevireyim mi” diye sordu.

MENAJERİNDEN SAVUNMA!

Gülerek karşılık veren Yaman ise “Hayır” dedi. Can Yaman’ın menajeri tepkiler üzerine “Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dâhil dört kişi Türkçe biliyor. Sonrada zaten çevirme diyor. 2.5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamakta ne kadar etik, bir şey diyemiyoruz. Can Yaman o röportajda 2.5 saat konuşuyor ve Hollywood’dan sonra Türk dizi ve filmlerinin dünyadaki başarısını çekimlerin zorluklarını ve emekleri anlatıyor. Diğer iki dizisi de İspanya’ya satıldı ve o hafta İspanya’da sosyal medyada bir numaraydı. Ama bunlar neden hiç konuşulmuyor” açıklamasını yaptı.

Can Yaman'ın sözleri sosyal medyada olay oldu. Oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaman, Türkiye Trend Topic listesine ilk sıradan girdi.