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Can Yaman'ın çirkin esprisine menajerinden savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

Açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Can Yaman geçen günlerde davetli olarak gittiği İspanya’da bir televizyon programına konuk oldu.

Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” diye sordu.

'ARKA ODAYA GEÇELİM'

Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Yaman’ın verdiği cevap karşısında şaşkınlık yaşayan tercüman ise “Çevireyim mi” diye sordu.

MENAJERİNDEN SAVUNMA!

Gülerek karşılık veren Yaman ise “Hayır” dedi. Can Yaman’ın menajeri tepkiler üzerine “Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dâhil dört kişi Türkçe biliyor. Sonrada zaten çevirme diyor. 2.5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamakta ne kadar etik, bir şey diyemiyoruz. Can Yaman o röportajda 2.5 saat konuşuyor ve Hollywood’dan sonra Türk dizi ve filmlerinin dünyadaki başarısını çekimlerin zorluklarını ve emekleri anlatıyor. Diğer iki dizisi de İspanya’ya satıldı ve o hafta İspanya’da sosyal medyada bir numaraydı. Ama bunlar neden hiç konuşulmuyor” açıklamasını yaptı.

Can Yaman'ın sözleri sosyal medyada olay oldu. Oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaman, Türkiye Trend Topic listesine ilk sıradan girdi.

Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bir de ahlaksızlıklarını kıvırma yolları yok mu.. 2.5 saate bir tek bu konuşulması ne kadar etikmiş.. çık adam gibi 2.5 saatlik konuşmanın içine 30 saniyede etti batırdı de.. kalkmış birde terbiyesizliğinin üstüne etik olmaktan bahsediyorlar utanmalarıda yok bunların
cekim zorluklarini falan anlatiyomus,kimdir kardesim can yaman biz 2,5 saat onun roportajini dinleyelim,basının yücelttigi simdi de sondurmeye calistigi bir oyuncu,yazik cocukta havalara girmis zaten. en sonunda bi yerde patlicakti patladi
Ne günlere kaldık
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