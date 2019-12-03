Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...

Yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefinde olan Can Yaman yine gündeme gelmeyi başardı. Can Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu.

Tercüman eşliğinde hayranlarından gelen soruları cevaplayan Can Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.

ÇİRKİN ŞAKA!

Yaman'ın İspanyol kadına verdiği cevap stüdyoda ilginç anlara sebep oldu. Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi.

Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.



