MAGAZİN

Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

Libido açıklamasıyla gündeme olan ve eleştirilen Can Yaman; İspanya'da bir programa katıldı. Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabıyla şoke etti.

Yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefinde olan Can Yaman yine gündeme gelmeyi başardı. Can Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu.

Tercüman eşliğinde hayranlarından gelen soruları cevaplayan Can Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.

ÇİRKİN ŞAKA!

Yaman'ın İspanyol kadına verdiği cevap stüdyoda ilginç anlara sebep oldu. Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

can-yaman-dan-bu-dunyadan-oldugunu-kanitlar-12681471_5811_m

Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi.

Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.


PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
'Mucize Doktor' şarkıcılığıyla da mest etti'Mucize Doktor' şarkıcılığıyla da mest etti
Açıklamaları olay oldu! 'İngilizce konuşan dadıya karşıyım'Açıklamaları olay oldu! 'İngilizce konuşan dadıya karşıyım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Can Yaman İSPANYA Can Yaman LİBİDO

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 41 yorum
Şöhreti taşıyamayan, eline yüzüne bulaştıranlardan birisi daha... Niye şaşırmasık acaba!
Verdiği cevaptan kalitesi ortada çıkmış, yorum yapmaya gerek yok.
Hem ahlaksız, hem seviyesiz, hem hadsiz. Ne ararsan var.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Güzide 7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.