Can Yaman’ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan hamilelik pozu

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Doğum için gün sayan ünlü spikerden karnı burnunda pozlar geldi.

İtalyan sunucu, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile pozlarını 'Aile haftasonu' notu ile paylaştı. Bir dönem Can Yaman yaşadığı birliktelikle tanınan ünlü spikerin karnı burnunda pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismin bu paylaşımına; 'Çok güzelsiniz', 'Harika görünüyorsun', 'Bu ne güzellik', 'Ne güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile aşk yaşayan sunucunun seksi pozları sık sık gündeme geliyor.



