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Can Yaman’ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan hamilelik pozu

12.06.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş ve Liverpool'un eski kalecisi Loris Karius ile birliktelik yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'dan hamilelik pozu geldi. Ünlü spikerin karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı.

Can Yaman’ın eski aşkıydı! İtalyan spiker Diletta Leotta’dan hamilelik pozu

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Doğum için gün sayan ünlü spikerden karnı burnunda pozlar geldi.

İtalyan sunucu, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile pozlarını 'Aile haftasonu' notu ile paylaştı. Bir dönem Can Yaman yaşadığı birliktelikle tanınan ünlü spikerin karnı burnunda pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Diletta Leotta 1

Ünlü ismin bu paylaşımına; 'Çok güzelsiniz', 'Harika görünüyorsun', 'Bu ne güzellik', 'Ne güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile aşk yaşayan sunucunun seksi pozları sık sık gündeme geliyor.

Diletta Leotta 3

Diletta Leotta 4

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Diletta Leotta Can Yaman sosyal medya

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