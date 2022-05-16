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  4. Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

16.05.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta, muhabirlik mesleğine devam ediyor. Pozları ve dekolteleriyle gündemde zaman zaman yerini alan Leotta, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Instagram'ı epey aktif kullanan Diletta Leotta'nın 8,2 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin sosyal medya pozlarını binlerce kişi beğeniyor. Can Yaman ile sevgili olduğu dönemlerde gündemden düşmeyen Leotta, dekolteli paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyor.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

DİLETTA LEOTTA POZUYLA YAKTI GEÇTİ

30 yaşındaki Diletta Leotta Instagram hesabından iş, yaşam tarzı ve spor içeriklerini paylaşıyor.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Geçtiğimiz günlerde yoga yaptığı anları paylaşan Leotta, "Yoga yapmak için en önemli araçlar bedeniniz ve zihninizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Ünlü isim bu defa göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Ayrıca etek boyuyla da dikkat çekti.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Güzel muhabir lisans eğitimini hukuk alanında aldı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Sonrasında kariyer tercihini ekran önünden yana kullandı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

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Diletta Leotta Can Yaman
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