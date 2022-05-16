Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta mini elbisesiyle yaktı geçti

Instagram'ı epey aktif kullanan Diletta Leotta'nın 8,2 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin sosyal medya pozlarını binlerce kişi beğeniyor. Can Yaman ile sevgili olduğu dönemlerde gündemden düşmeyen Leotta, dekolteli paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyor.

DİLETTA LEOTTA POZUYLA YAKTI GEÇTİ

30 yaşındaki Diletta Leotta Instagram hesabından iş, yaşam tarzı ve spor içeriklerini paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde yoga yaptığı anları paylaşan Leotta, "Yoga yapmak için en önemli araçlar bedeniniz ve zihninizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim bu defa göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Ayrıca etek boyuyla da dikkat çekti.

Güzel muhabir lisans eğitimini hukuk alanında aldı.

Sonrasında kariyer tercihini ekran önünden yana kullandı.





