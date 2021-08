Can Yaman’ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’dan yürek hoplatan doğum günü pozları

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 30’uncu yaş gününü bir doğum günü partisiyle kutladı. Genç sunucu pastasını üflediği anları Instagram hesabından paylaştı.

Can Yaman’la yaşadığı aşkla ülkemizde de adını duyuran Diletta Leotta’nın doğum günü kombini hayranlarından tam not aldı. Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle poz veren güzel ismin yanında Can Yaman’ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Diletta Leotta'nın Instagram hesabından paylaştığı doğum günü fotoğrafları çok kısa sürede bir milyona yakan beğeni topladı.

"SENEYE DÜĞÜNÜMÜZ VAR"

İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Can Yaman, Bodrum'da sevgilisi, anne ve babasıyla bir araya geldi. Diletta için "Çok şeker" diyen anne Güldem Can, "Seneye de düğünümüz var" diyerek çiftin ilişkisinin evlilik yolunda olduğuna dair sinyalleri vermişti.