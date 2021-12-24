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  4. Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

24.12.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın estetiksiz hali, sosyal medyanın gündemine oturdu. Leotta'nın eski halini görenler, güzel spikeri tanımakta güçlük çekti.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, bu defa estetiksiz haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan ünlü spiker, yalnızca mesleğiyle değil, güzelliğiyle de sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Bir süredir Can Yaman ile aşk yaşayan Leotta, 1991 yılında Sicilya'da dünyaya geldi.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

18 yaşındayken Roma'ya taşınan Leotta, 2009 yılında Miss İtaly güzellik yarışmasına katıldı.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Yarışmada ilk seçmeleri bile geçemeyen Leotta, şimdilerde İtalya'nın en seksi spikeri olarak tanınıyor.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Napoli ve Brescia maçında canlı yayın yaparken, taraftarların ''Göğüslerini aç'' tezahüratı yaptığı Diletta Leotta, görev başındayken yaşadığı ilginç olay nedeniyle, tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Diletta Leotta, bu defa estetiksiz haliyle adından söz ettirdi. Güzel sunucunun yıllar önceki hali, görenleri şaşkına çevirdi.

İŞTE DILETTO LEOTTA'NIN ESTETİKSİZ HALİ

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!


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Diletta Leotta Can Yaman
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