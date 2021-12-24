Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi!

Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, bu defa estetiksiz haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan ünlü spiker, yalnızca mesleğiyle değil, güzelliğiyle de sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Bir süredir Can Yaman ile aşk yaşayan Leotta, 1991 yılında Sicilya'da dünyaya geldi.

18 yaşındayken Roma'ya taşınan Leotta, 2009 yılında Miss İtaly güzellik yarışmasına katıldı.

Yarışmada ilk seçmeleri bile geçemeyen Leotta, şimdilerde İtalya'nın en seksi spikeri olarak tanınıyor.

Napoli ve Brescia maçında canlı yayın yaparken, taraftarların ''Göğüslerini aç'' tezahüratı yaptığı Diletta Leotta, görev başındayken yaşadığı ilginç olay nedeniyle, tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Diletta Leotta, bu defa estetiksiz haliyle adından söz ettirdi. Güzel sunucunun yıllar önceki hali, görenleri şaşkına çevirdi.

İŞTE DILETTO LEOTTA'NIN ESTETİKSİZ HALİ



