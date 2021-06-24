Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta, Ayasofya Camii'nden paylaştı

Yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Can Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı.

Yaman'a, sevgilisi Diletta Leotta da eşlik etti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düştü.

Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Güzel spiker, Ayasofya'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

