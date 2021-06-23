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Diletta Leotta ve Can Yaman'ın İstanbul'da boğaz keyfi! Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

23.06.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Can Yaman (31) evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile Türkiye'ye geldi. Can Yaman'ın ailesiyle birlikte boğaz keyfi yapan Leotta o anları Instagram'dan paylaştı.

Diletta Leotta ve Can Yaman'ın İstanbul'da boğaz keyfi! Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

Yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı.

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Yaman'a, sevgilisi Leotta da eşlik etti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı.

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Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı.

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Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı bu fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düştü.

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AYASOFYA'YA GİTTİ

Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Güzel spiker, Ayasofya'da verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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