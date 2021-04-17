MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yaman Instagram hesabını kapattı, Diletta Leotta ise şov yaptı

Can Yaman Instagram hesabını kapattı, Diletta Leotta ise şov yaptı

17.04.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman'la ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın paylaştığı son fotoğraf görenleri çok şaşırttı. Evlilik yolunda oldukları söylenen çift hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları ise gizemini koruyor.

Can Yaman Instagram hesabını kapattı, Diletta Leotta ise şov yaptı

Can Yaman ve Diletta Leotta çifti hakkındaki ayrılık iddiaları gizemini sürdürürken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Can Yaman'ın Instagram'ı kapatmasının nedeni bir süredir birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerlediği Diletta Leotta ile ayrıldığı olarak gösterilmişti. İddialara cevap vermeyen İtalyan sunucu, göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı.

Diletta-Leotta-3_1

Sunucunun, göğüs dekolteli karesi ve gözlük takması sosyal medyanın gündemi oldu. Leotta'ya bir saat olmadan 2 bine yakın yorum geldi.

Diletta-Leotta-1

Can Yaman'ın da Instagram'ı kapatması nedeniyle, çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. İki taraftan da bir açıklama gelmezken, sunucunun daha önce oyuncuyla paylaştığı kareleri de silmediği görüldü.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı bitti mi?Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı bitti mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Eşinin harcamalarına yetişmek için ölesiye çalışıyorEşinin harcamalarına yetişmek için ölesiye çalışıyor
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Bakan Soylu: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor

Bakan Soylu: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

İbrahim Kalın'dan 'Erkan Oğur' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'Erkan Oğur' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.