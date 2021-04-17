Can Yaman Instagram hesabını kapattı, Diletta Leotta ise şov yaptı

Can Yaman ve Diletta Leotta çifti hakkındaki ayrılık iddiaları gizemini sürdürürken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Can Yaman'ın Instagram'ı kapatmasının nedeni bir süredir birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerlediği Diletta Leotta ile ayrıldığı olarak gösterilmişti. İddialara cevap vermeyen İtalyan sunucu, göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı.

Sunucunun, göğüs dekolteli karesi ve gözlük takması sosyal medyanın gündemi oldu. Leotta'ya bir saat olmadan 2 bine yakın yorum geldi.

Can Yaman'ın da Instagram'ı kapatması nedeniyle, çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. İki taraftan da bir açıklama gelmezken, sunucunun daha önce oyuncuyla paylaştığı kareleri de silmediği görüldü.



