Can Yaman Türk oyuncular sıralamasında yine liste başı!

Kariyerine bir süredir İtalya'da devam eden Can Yaman IMDb Starmetre sonuçlarında Türk oyuncular arasında 1’inci sırada yer aldı. Can Yaman tüm dünyada 11 milyonu aşkın isim arasında 3332. oldu.

Listenin 2. sırasında Cem Yılmaz, 3. sırasında ise Kerem Bursin var.

Dünyaca ünlü IMDB sitesi, hem yerli hem yabancı film ve dizi dünyası için referans site sayılıyor. Sitenin düzenli olarak güncellediği Starmetre listesi, sektör ve izleyiciler tarafından en çok aranan ve puanlanan oyunculardan oluşuyor.

