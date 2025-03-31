MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Volkan Konak neden öldü, hastalığı neydi? 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak'ın vasiyeti gündemde!

Volkan Konak'tan gelen acı haber sonrası; Volkan Konak neden öldü, hastalığı neydi? araştırılmaya başlandı. Sahnede fenalaşan 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak'ın ölümü sonrası vasiyeti de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Volkan Konak neden öldü, hastalığı neydi? 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak'ın vasiyeti gündemde!
Kubra Akalın

Ünlü sanatçısı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın ölüm nedeni ve hastalığı araştırılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, sanatçının KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı.

VOLKAN KONAK NEDEN ÖLDÜ?

Bakanlık, Konak'ın durumu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti:

Ekran görüntüsü 2025-03-31 070448

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış! Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış!

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Polat Yağcı ise, Volkan Konak için "Sahnede fenalaşmış. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Beyin kanamasından şüpheleniliyor" açıklamasında bulundu.

Konak’ın vefat haberi, sevenleri ve müzikseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ekran görüntüsü 2025-03-31 070458

VOLKAN KONAK 'VASİYETİMDİR' DİYEREK AÇIKLAMIŞ

Volkan Konak, 2020 yılında verdiği bir röportajda, ölümünden sonra yapılacak olan işlemlerle ilgili vasiyetini açıklamıştı. Sanatçının, ölümünün ardından nasıl gömülmek istediğine dair söyledikleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konak, o dönemde yaptığı açıklamada şunları belirtmişti:

‘Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.’

Volkan Konak bir konserinde ise Nazım Hikmet'in şiirini okurken "Maçka'da düz tarlaya babamın yanına gömün beni" ifadelerini kullanmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acı haberi aldı! Ağlayarak hastaneye geldiAcı haberi aldı! Ağlayarak hastaneye geldi
Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış!Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış!

Anahtar Kelimeler:
Volkan Konak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak'ın vasiyeti gündemde!

'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak'ın vasiyeti gündemde!

Volkan Konak konser sırasında fenalaştı! Acı haber geldi: Usta sanatçı Volkan Konak'ı kaybettik

Volkan Konak konser sırasında fenalaştı! Acı haber geldi: Usta sanatçı Volkan Konak'ı kaybettik

Volkan Konak hayatını kaybetti! Fenalaşmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Volkan Konak hayatını kaybetti! Fenalaşmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Kriz büyüyor! Trump'a rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"

Kriz büyüyor! Trump'a rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"

Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış!

Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.