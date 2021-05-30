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  4. Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde! Sevgilisinin bikinili hallerini paylaştı

Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde! Sevgilisinin bikinili hallerini paylaştı

30.05.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Can Yaman bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği Diletta Leotta ile tatile çıktı. Aşıklar dedikodulara nispet yaparcasına tatillerini sürdürüyor.

Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde! Sevgilisinin bikinili hallerini paylaştı

Can Yaman'ın ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin'in, geçtiğimiz haftalarda dudak dudağa görüntülendiği bir servis edildi.

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Görüntüler sonrası tüm gözler Can Yaman'a çevrilirken, aşıklar Como Gölü'nde tatil yaparken görüntülendi ve 'Ayrılık yok' mesajı verdi.

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Çift, önceki gün Capri Adası'ndaydı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, keyifli anlarını da Instagram hesaplarından paylaştı. Yaman sevgilisinin bikinili hallerini paylaşıp hayranlarından beğeni topladı.

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Leotta ise fotoğraflarına 'deniz kokusu' notuyla yayınladı. Çiftin fotoğrafları 1 milyondan fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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