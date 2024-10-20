Can Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert çıkış: Artık eczacı değil CHP liderisiniz

Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Oyuncu ve senarist olan Can Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımla konuşuluyor.

Erşan Kuneri dizinde rol alan ve Youtube'da programları da olan Can Yılmaz'ın hedefinde Özgür Özel vardı.

Mustafa Sandal ve Şahan Gökbakar'dan sonra Can Yılmaz da Özgür Özel'e sert çıktı. Özel'in "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in görevdeki 6'ncı ayı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldık" paylaşımını alıntılayan Can Yılmaz şunları söyledi:

"GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK PROBLEMLERİMİZ VAR"

"Sayın Özgür Bey, Almanya’dan misafir geldi, yeni bir kalabalık ülkemize gelecek galiba, hastanelerin durumu malum, öğrenciler vize alamıyor haklarını kaybediyor, 200 lira pul oldu vb bir çok sorun var. Naçizane tavsiyem, öncelikle isminizin başındaki “ecz” takısından kurtulmanız, “ecz” takısı size CHP lideri olduğunuzu unutturuyor, artık eczacı değil CHP liderisiniz. Bu etkinliğe eczacı bir arkadaşı olarak katılmanızda sorun yok. CHP lideri daha gerçek işlerin ve sorunların tam ortasında olmalı. Gerçekten çok büyük problemlerimiz var. Maraton fişeğini de başkası patlatsın. Kolay gelsin."

Can Yılmaz'a "İç sesimiz olmuşsunuz" yorumları yağdı.