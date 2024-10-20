MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert çıkış: Artık eczacı değil CHP liderisiniz

Can Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert çıkış: Artık eczacı değil CHP liderisiniz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 10:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz sosyal medyada en sonunda isyan etti. CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Can Yılmaz'ın Özgür Özel'e uyarısı sosyal medyada gündem oldu.

Can Yılmaz'dan Özgür Özel'e sert çıkış: Artık eczacı değil CHP liderisiniz

Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Oyuncu ve senarist olan Can Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımla konuşuluyor.

Erşan Kuneri dizinde rol alan ve Youtube'da programları da olan Can Yılmaz'ın hedefinde Özgür Özel vardı.

Mustafa Sandal ve Şahan Gökbakar'dan sonra Can Yılmaz da Özgür Özel'e sert çıktı. Özel'in "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in görevdeki 6'ncı ayı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldık" paylaşımını alıntılayan Can Yılmaz şunları söyledi:

"GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK PROBLEMLERİMİZ VAR"

"Sayın Özgür Bey, Almanya’dan misafir geldi, yeni bir kalabalık ülkemize gelecek galiba, hastanelerin durumu malum, öğrenciler vize alamıyor haklarını kaybediyor, 200 lira pul oldu vb bir çok sorun var. Naçizane tavsiyem, öncelikle isminizin başındaki “ecz” takısından kurtulmanız, “ecz” takısı size CHP lideri olduğunuzu unutturuyor, artık eczacı değil CHP liderisiniz. Bu etkinliğe eczacı bir arkadaşı olarak katılmanızda sorun yok. CHP lideri daha gerçek işlerin ve sorunların tam ortasında olmalı. Gerçekten çok büyük problemlerimiz var. Maraton fişeğini de başkası patlatsın. Kolay gelsin."

Ekran görüntüsü 2024-10-20 100810

Can Yılmaz'a "İç sesimiz olmuşsunuz" yorumları yağdı.

Şahan Gökbakar kendini tutamadı! Olay muhalefet tepkisi... Şahan Gökbakar kendini tutamadı! Olay muhalefet tepkisi...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Can Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
CHP skandala böyle göz yummuş

CHP skandala böyle göz yummuş

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

"Sonsuz vergi döngüsü" skeci çok konuşuldu! Sosyal medyada yorum yağdı

"Sonsuz vergi döngüsü" skeci çok konuşuldu! Sosyal medyada yorum yağdı

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.