Ülke gündemini yakından takip eden Şahan Gökbakar kendini tutamadı! Olay muhalefet tepkisi...

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü "yenidoğan çetesi" günlerdir günlerce. Bir sürü bebeğin ölümüne sebep olan canilerin yaptıkları ve bu canilere izin verenlere sosyal medyada lanet yağıyor.

Bir yanda kadın cinayetleri bir yanda çeteler derken ülkede yaşananlar vatandaşı da çileden çıkarmış durumda.

Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara isyan ederken ünlü isimler de durmuyor. Olaylara tepki gösteren ünlüler zaman zaman muhalefet partisine de isyan ediyor.

Son olarak Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından bir maymun paylaşımı yaparak muhalefete tepki gösterdi.

Gündemi yakından takip eden komedyen "Ülkemiz bu haldeyken ve her gün daha da kötüye giderken, MUHALEFET (temsili)" notuyla paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni aldı.

MUSTAFA SANDAL'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde “Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; ‘ilmik ilmik örüyorum, bekleyin’ diyor! Biz anlayamıyoruz” diyerek, ana muhalefet lideri Özel’e tepki göstermişti.