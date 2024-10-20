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Ülke gündemini yakından takip eden Şahan Gökbakar kendini tutamadı! Olay muhalefet tepkisi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 08:27
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Kadın cinayetleri, bebek çeteleri ve daha pek çok haber... Ülkede yaşananların ardı arkası kesilmezken sosyal medya kullananlar da bu konuları gündeminde tutuyor. Zaman zaman ise muhalefete de tepkiler geliyor. Mustafa Sandal'dan sonra Şahan Gökbakar kendini tutamadı.

Ülke gündemini yakından takip eden Şahan Gökbakar kendini tutamadı! Olay muhalefet tepkisi...

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü "yenidoğan çetesi" günlerdir günlerce. Bir sürü bebeğin ölümüne sebep olan canilerin yaptıkları ve bu canilere izin verenlere sosyal medyada lanet yağıyor.

Bir yanda kadın cinayetleri bir yanda çeteler derken ülkede yaşananlar vatandaşı da çileden çıkarmış durumda.

Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara isyan ederken ünlü isimler de durmuyor. Olaylara tepki gösteren ünlüler zaman zaman muhalefet partisine de isyan ediyor.

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Son olarak Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından bir maymun paylaşımı yaparak muhalefete tepki gösterdi.

Gündemi yakından takip eden komedyen "Ülkemiz bu haldeyken ve her gün daha da kötüye giderken, MUHALEFET (temsili)" notuyla paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni aldı.

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MUSTAFA SANDAL'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde “Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; ‘ilmik ilmik örüyorum, bekleyin’ diyor! Biz anlayamıyoruz” diyerek, ana muhalefet lideri Özel’e tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar muhalefet
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