YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

13.05.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı

1/

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı dev konteyner gemileri ile LNG tankerinin geçişi nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.

Boğaz geçiş planlaması kapsamında, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından güneyden kuzeye seyredecek gemiler için hazırlık yapıldı.

Buna göre, geçişi planlanan Liberya bayraklı 187 bin 587 grostonluk "MSC Viviana", Panama bayraklı 73 bin 819 grostonluk "MSC Marianna" ve Cezayir bayraklı 112 bin 867 grostonluk "LNG Tessala" isimli gemiler güneyden boğaza girdi.

Boyları en az 291, en fazla 399 metre olan 3 geminin boğazdan geçişlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler refakat ediyor.

Tek yönlü transit geçişlere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30'da normale dönmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Deniz salyası "sahte dip yapısı" oluşturarak balıkları olumsuz etkiliyorDeniz salyası "sahte dip yapısı" oluşturarak balıkları olumsuz etkiliyor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:54
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:28
Yatsı
22:03

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Bulut Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Eda Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Meydan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.