Mynet Trend

Çanakkale'de heyecanlandıran keşif! Arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 21.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

Çanakkale'deki 10 katmandan oluştuğu bilinen Troya Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazılarda yeni bir dönemin daha kalıntılarına ulaşıldı. Troya-0'ı bulduklarını belirten Prof. Dr. Rüstem Aslan, arkeoloji dünyasını heyecanlandıracak keşfin, Troya'nın kuruluşunu 600 yıl geri götürdüğünü söyledi.

Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin ziyaret ettiği Troya Ören Yeri'ndeki kazı çalışmaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, 40 kişilik ekiple sürdürülüyor. Çalışmalarda, ekibi heyecanlandıran ve arkeoloji dünyasında büyük yankı bulması beklenen keşif yapıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya'nın savaş, yangın ve deprem nedeniyle defalarca yıkılıp, yeniden kurulduğunu, 156 yıldır devam eden kazılarla da ören yerinde 10 katman tespit edildiğini söyledi.

'TROYA'NIN KURULUŞ TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Troya-I'den, Troya-X'e kadar ki dönemlere ait izlerin bilindiğini; ancak bu yıl Troya-II kent girişinde yapılan kazılarda Troya-0'a ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, şunları söyledi:

"2019 yılı çalışmaları, uluslararası ekip tarafından kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi gibi farklı alanlarda devam etmekte. 1863'teki ilk kazılardan itibaren 156 yıldır Troya kazılıyor. Söz konusu kazılarda Troya'nın 10 katmanının tespit edildiğini biliyoruz. Troya-I dönemi olan M.Ö. 2920'lerden M.S. 14'üncü yüzyıla kadar Doğu Roma yani Bizans Dönemi'ne kadar 10 farklı katmanın yerleşildiğini, bunların savaş, deprem ve yangın gibi felaketlerle yok olduktan sonra yeniden kurulduğunu biliyoruz. Bu yılki arkeolojik kazı araştırmalarımız farklı alanlarda, farklı dönemleri kapsıyor. Özellikle Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann dönemi kazılarında tespit edilen fakat tam olarak anlaşılmayan Troya-I dediğimiz dönemin öncesine ait, Troya'nın kuruluşuyla ilgili daha eski Troya-0 olarak adlandırdığımız yerleşmenin çok önemli izlerini bu sene tespit etmiş olduk. Böylece Troya'nın kuruluş tarihi yaklaşık 600 yüzyıl daha geri gidiyor. Yani Troya, Troya-0 olarak tanımladığımız dönemle beraber M.Ö. 3500'lerde Hisarlıktepe'de kurulmuş. Bu da buradaki yerleşim tarihinin günümüzden 5 bin 500 yıl öncesine ışık tuttuğunu göstermektedir. Troya-0 katmanında kalıntı olarak da yanık izleri, çanak çömlekler ve ahşap hatıl izleri tespit ettik. Bunlar Troya'nın kuruluş tarihi açısından çok önem taşımaktadır."

Prof. Dr. Rüstem Aslan, 2018 Troya Yılı etkinliklerinin, 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Troya Müzesi'nin ziyarete açılmasının ve kazı çalışmalarındaki yeni keşiflerin, Troya Ören Yeri'ne ve Troya Müzesi'ne olan ilgiyi artıracağını söyledi.

(DHA)

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Yürek yakan feryat: Anne lütfen ölmeYürek yakan feryat: Anne lütfen ölme
Ataşehir'de su baskınında can pazarıAtaşehir'de su baskınında can pazarı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arkolojik Çanakkale kazı troya

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Bursa'da meydan kavgası! İki aile birbirine girdi

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan feryat: Anne lütfen ölme

Yürek yakan feryat: Anne lütfen ölme

Ataşehir'de su baskınında can pazarı

Ataşehir'de su baskınında can pazarı

Huzurevi yangınında kedileri kurtarmıştı... Odasında ölü bulundu

Türkiye onu böyle tanımıştı... Odasında ölü bulundu

Fenerbahçe ile yaşıt! 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki

Bu manzaraya büyük tepki: Her şey yok edildi

Personele yazdığı reçete herkesi duygulandırdı

Duygulandıran reçete! Sosyal medyada paylaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.