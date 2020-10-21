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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari’de

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari’de vatandaşların ziyaretine açıldı.Hakkari’ye gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kent Parkta pandemi kuralları çerçevesinde ziyaretçilerin ateşi ölçülerek içeri alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari’de vatandaşların ziyaretine açıldı.
Hakkari’ye gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kent Parkta pandemi kuralları çerçevesinde ziyaretçilerin ateşi ölçülerek içeri alındı. Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığında görevli Albay Mehmet Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, içinde Çanakkale Savaşı’ndan kalma çeşitli görsel materyallerin olduğu ve dijital gösterilerin izlendiği mobil müzeyi gezdi.
Vali Akbıyık, Çanakkale Zaferi’nin gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin kente gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tırın Hakkari’de 2 gün ziyaretçilere açık kalacağı belirtildi.

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