Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 4,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüArpa (yemlik)Kg4,10MTSYaprak tütünKg29,86MTSElma Kg4,39MTSArmutKg4,59MTSBuğday unu5 Kg33,51HTSİnek sütüKg4,64MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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