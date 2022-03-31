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Çanakkale Ticaret Borsası

31.03.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 4,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüArpa (yemlik)Kg4,10MTSYaprak tütünKg29,86MTSElma Kg4,39MTSArmutKg4,59MTSBuğday unu5 Kg33,51HTSİnek sütüKg4,64MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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