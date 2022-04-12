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Çanakkale Ticaret Borsası

12.04.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 32,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüZeytinyağı (ham)Kg32,46MTSÇeltikKg7,96MTSBuğday (yemlik)Kg3,91HTSPirinç (baldo)Kg12,30HTSMısır (yemlik)Kg3,00HTSİnek sütüLitre4,70HTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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