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Çanakkale Ticaret Borsası

05.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg5,30HTSYumurtaAdet1,75HTSZeytinyağı (ham)Kg25,21MTSİnek sütüLitre4,52MTSKeçi sütüLitre5,73MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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