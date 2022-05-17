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Çanakkale Ticaret Borsası

17.05.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 11,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (luna)Kg11,46HTSBuğday (kırık)Kg4,66HTSİnek sütüKg5,62MTSKoyun sütüKg8,19MTSKeçi sütüKg5,64MTSZeytinyağı (sızma)Litre54,86MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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