ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda pirincin kilogramı ortalama 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinçKg29,00HTSBuğday (kırık)Kg2,48HTSBulgur (iri tip)Kg17,00HTSBarbunyaKg49,00HTSNohutKg29,00HTSAyçiçeği (yağlık)Kg12,09HTSİnek sütüLitre7,55MTSKoyun sütüLitre5,00MTSKeçi sütüLitre4,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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