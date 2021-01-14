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Çanakkale’de 12 bin 853 konut satıldı

14.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de 12 bin 853 konut satıldı

Çanakkale’de 2020 yılında 12 bin 853 konut satış sonucu el değiştirdi.Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut satış sonucu el değiştirdi.

Çanakkale’de 2020 yılında 12 bin 853 konut satış sonucu el değiştirdi.
Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut satış sonucu el değiştirdi. Çanakkale’de el değiştiren konut sayısı ise 12 bin 853 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 oldu. 2020 yılında ipotekli satışların payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 oldu.
Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüze 8,2 azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 23,0 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, İkinci el konut satış oranı yüzde 68,7 oldu. Konut satışlarında 2020 yılında, İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul’u, 157 bin 95 konut satışı ve yüzden10,5 pay ile Ankara, 93 bin 457 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 192 konut ile Ardahan’da oldu.

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