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Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada tır şoförüne 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

27.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada tır şoförüne 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin tutuksuz yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "birden fazla kişinin taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tır şoförü Taha Kurtoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme salonunda ise taraf avukatları hazır bulundu.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Kurtoğlu'nun 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilmesine ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Çanakkale-Bursa kara yolunun Balıklıçeşme köyü mevkisinde 10 Ocak'ta Birkan Gugul (43) idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı yöne giden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra çarpmıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ve aynı araçtaki Hasan Tahsin Ergün (28) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Damla Aytaş (20), İlknur Arslan (22) ve Eda Ertekin (20) hayatını kaybetmişti. Tutuklanan tır sürücüsü, haziran ayındaki üçüncü celsede tahliye edilmişti.

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