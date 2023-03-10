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Çanakkale'de balıkçılar teknede "keler" cinsi köpek balığının doğumunu görüntüledi

10.03.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda avlanan balıkçıların oltalarına takılan köpek balığı, teknede doğum yaptı.

"Volkan-17" isimli tekneleriyle denize açılan Serhat Şahbaz ve arkadaşları, Nara Burnu açıklarında oltalarını suya bıraktı.

Bir süre sonra oltasını çeken Şahbaz, iğnenin ucunda yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 40 kilogram ağırlığında "keler" cinsi köpek balığının olduğunu fark etti.

Balığı oltadan çıkarmak için tekneye alan balıkçılar, bir süre sonra köpek balığının kasılmaya başladığını gördü. Doğuma başlayan balık, 7 yavruyu teknede dünyaya getirdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan köpek balığının doğumu, balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Serhat Şahbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, biyoçeşitliliğin korunması ve Çanakkale Boğazı'ndaki balık türlerinin sürekliliğinin sağlanması için anne ve 7 yavru köpek balığını denize geri bıraktıklarını ifade etti.

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