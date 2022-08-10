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Çanakkale'de boşanma aşamasındaki kocasının silahla vurduğu kadın öldü

10.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki kocasının silahla vurduğu kadın öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Gencay Korur, eşi Ayşe Korur ile görüşmek için kayınpederinin Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre görüşen çift daha sonra tartışmaya başladı.

Yanında bulunan av tüfeğiyle Ayşe Korur'a ateş ederek ağır yaralayan Gencay Korur, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, sosyal medya hesabından cinayeti itiraf eden Gencay Korur'un yakalanması için çalışma başlattı.

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