YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de jandarma ekipleri köyde yangından etkilenen hayvanları kurtardı

Çanakkale'de jandarma ekipleri köyde yangından etkilenen hayvanları kurtardı

23.08.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez ve askerlerin hayvanları kurtarma çabaları ile bir kedi ve köpeğin tahtaların arasına saklanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen bir köydeki hayvanların jandarma tarafından kurtarılması ile bir kedi ve köpeğin tahtaların arasına saklanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

Merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, çevredeki köylerden Kayadere köyünde de etkili oldu.

Yangının ilk saatlerinde bölgeye giden haberci Tekin Uğurlu, Kayadere'de yaşananları sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı. Yangının boyutunu ve etkilerini ortaya koyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez ve askerlerin hayvanları kurtarmak için verdiği mücadelenin yanı sıra bir kedi ve köpeğin tahtaların arasına saklanmasına ilişkin Uğurlu tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Uğurlu, AA muhabirine, sahada olduğu için paylaşımlarının sosyal medyadaki yansımalarını takip edemediğini, görüntülere gösterilen ilgiden kendisini arayanlar aracılığıyla haberdar olduğunu söyledi.

Kayadere köyüne yangını görüntülemek amacıyla gittiğini belirten Uğurlu, şöyle konuştu:

"Oraya gittiğimizde herkes can telaşındaydı, bir panik vardı. Ahırlar içinde mahsur kalan hayvanlar vardı, sahipleri yoktu. Biz de hem görevimizi yapmaya çalışıyorduk hem de canları kurtarmaya çalışıyorduk. Keçiler, tavuklar vardı. Kamil albayımız geldi sağ olsun. Çok çalışkan bir komutanımız. Onun, korumasının ve diğer jandarma arkadaşların kümese girdiğini gördüm. Allah razı olsun onlardan. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtardık. Daha sonra gittim baktım, hepsi kurtulmuştu. Ölen, telef olan hayvanları gördüğümüzde nasıl üzülüyorsak yaşayan canları gördüğümüzde de gurur duyuyoruz. Komutanlarımızla da gurur duyuyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü canından olduArızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü canından oldu
Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladıArkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı
Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendiÇerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendi
Anahtar Kelimeler:
yangın Haberci Çanakkale hayvan jandarma kurtarma

Çanakkale Namaz Vakitleri 23 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:26
Öğle
13:22
İkindi
17:07
Akşam
20:09
Yatsı
21:34

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Çarşamba

Ezine eczanesi
Ezine
Göktürk eczanesi
Merkez
Akbay eczanesi
Merkez
Güler eczanesi
Bayramic
Sevda çildan eczanesi
Can
tunca eczanesi
Gokceada
Kurtul eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.