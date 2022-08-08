YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltında

Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltında

08.08.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltında

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir polisin başından yaralandığı eğlence mekanının önündeki kavgayla ilgili 10 zanlı gözaltına alındı.

Dün akşam Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden ve alkollü oldukları iddia edilen 4 kişinin, güvenlik görevlilerince içeriye alınmaması üzerine çıkan ve bir polisin başından yaralandığı kavgayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte geniş çaplı inceleme yaptı.

Ekipler, Kemalpaşa Mahallesi Matbaa Sokak, Fetvane Sokak ve Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki alanda teknik takip çalışması da gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede "kasten yaralama", "mala zarar verme", "görevli memura mukavemet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Dün, Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına alınmayan 4 kişi, güvenlik görevlileriyle tartışmış, çıkan kavgayı sonlandırmak isteyen polis memuru başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiUkrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldıKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları ödül töreni düzenlendiTEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları ödül töreni düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
polis Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:12
Öğle
13:25
İkindi
17:16
Akşam
20:29
Yatsı
22:00
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.