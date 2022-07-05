Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



