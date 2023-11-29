Çanakkale'de sağanak ve fırtına Assos'ta zarara neden oldu

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

İlçe merkezinden Assos'taki turizm işletmelerine ulaşımın sağlandığı Sazlı yolundaki bazı evlerin çatıları zarar görürken, sahilde bulunan turizm işletmelerinin büyük bölümünde hasar meydana geldi.

Ayvacık Kaymakamı Salih Sak fırtınadan zarar gören bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

Kepçeler rüzgarla beraber uçan çatı parçaları ve diğer enkazı kaldırıp bir süre kapanan köy bağlantı yolunu ulaşıma açtı.

Turizm işletmecisi Mehmet Kırbaş, gazetecilere, çok kısa bir sürede yaşanan olayda bölgedeki işletmelerin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Günün aydınlanmasıyla birlikte zararın net bir şekilde ortaya çıkacağını ifade eden Kırbaş, yaz döneminde kullanılan bazı malzemelerin de fırtınada parçalandığını kaydetti.

Murat Yarar ise fırtınanın olduğu an bomba patlamasına benzeyen bir ses duyduklarını belirterek, ailesiyle çok korktuklarını anlattı.

