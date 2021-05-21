YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de selden dolayı 9 koyun telef oldu, mısır ekili arazi sular altında kaldı

Çanakkale'de selden dolayı 9 koyun telef oldu, mısır ekili arazi sular altında kaldı

21.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de selden dolayı 9 koyun telef oldu, mısır ekili arazi sular altında kaldı

1/

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan yağışın oluşturduğu sel nedeniyle 9 koyun telef oldu, 10 dönüm mısır ekili arazi sular altında kaldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle vakti etkisini artırdı. Kalafat köyünde içinde 40 küçükbaş hayvanın bulunduğu Nevzat Güzelsoy'a ait çiftliği su bastı. Sel sularına kapılan 9 koyun telef oldu.

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can da yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kalafat köyünde 9 koyunun telef olduğu, Kaşıkçıoba köyünde de 10 dönüm mısır ekili arazinin sel suları altında kaldığı belirtildi.

Hava koşullarına karşı dikkatli olunmasına karşı uyarılarda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldıÇanakkale Boğazı 3 dev geminin geçişi nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
Anahtar Kelimeler:
sel Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:47
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:35
Yatsı
22:14

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Çetin Eczanesi
Merkez
Göker Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Suzan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.