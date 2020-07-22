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Çanakkale’ye 2019 yılında 25 milyonluk ulaşım yatırımı yapıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.07.2020 17:54 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, 2019 yılı ulaşım yatırımları rakamlarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

Çanakkale’ye 2019 yılında 25 milyonluk ulaşım yatırımı yapıldı

Çanakkale’de, 2019 yılı ulaşım yatırımları rakamlarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “2019 yılı içerisinde ilçe genelinde 176 km asfalt, 100 bin m2 den fazla parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki çalışmanın toplam maliyeti 25 Milyon TL" dedi.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Şehrimize ilgi her geçen gün artıyor. Bunda hayata geçirilen projelerin katkısı büyük. Artan talep ve nüfus doğrultusunda bizler de yatırımlarımıza yön veriyoruz. Çanakkale’miz artık bir şehirden çok, sunduğu imkanlarla marka kent unvanına sahip. 2019 yılı içerisinde ilçe genelinde 176 km asfalt, 100 bin metrekareden fazla parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki çalışmanın toplam maliyeti 25 Milyon TL. İmkanlar dahilinde şehrimizin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Hedefimiz tüm ilçelerimizin, köylerimizin yol sorununu en aza indirmek. Bu yıl alt ve üst yapı çalışmaları da büyük ölçüde devam edecek. Milletvekilimiz Jülide Hanım ile beraber muhtarlarımızla, il genel meclisi üyelerimizle ve belediye başkanlarımızla irtibatlı bir şekilde projelere destek vereceğiz” diye konuştu.

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