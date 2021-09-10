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Canan Ergüder beyazperdeyle geri dönüyor

10.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içerdiği ‘Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi’ adlı belgesel sinema filmine konu oldu. Filmin başrolünde başarılı oyuncu Canan Ergüder yer alıyor.

Canan Ergüder beyazperdeyle geri dönüyor

Yönetmen Göksel Gülensoy’un, Sadan Ünüvar’ın çocukluğundan ölümüne kadar Türkiye ve yurtdışında geçen hayatını dokü-drama türünde anlattığı film, Alzheimer Haftası’nın başladığı 21 Eylül’de sinemalarda gösterime girecek. Filmde Sadan Ünüvar’ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar’ı ise Kenan Ece oynadı.

Sergi, kitap ve filmden oluşan altı yıllık projenin geçen yıl gerçekleşen sergi ayağından sonra bu yıl da dokü-drama türündeki filmi seyirciyle buluşuyor. Film, hem Sadan Hanım’ın ilham veren hayatını gözler önüne seriyor hem de yaşam sürelerinin uzamasıyla yakın gelecekte her üç kişiden birinin Alzheimer olacağı ön görülen ülkemizde hastalığın erken teşhisine dikkat çekiyor.

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FİLM ALTI YIL ÖNCE ÇEKİLMEYE BAŞLANDI

Sadan Ünüvar’ın aynı zamanda damadı olan yönetmen Göksel Gülensoy’un, belgesel film çekme fikri, bundan yaklaşık yedi yıl önce eşinin, babası Ziyaeddin Ünüvar’ın çektiği 8 mm.’lik filmleri kendisine tanıtması ile başlamış. Bundan 60-70 yıl öncesinde çekilmiş Kadıköy, Moda, İstanbul, Washington, Roma, Casablanca ve daha birçok yerden Sadan Hanım’ın görüntülerini içeren tarihi videolardan yola çıkarak filme karar verdiklerini anlatan yönetmen Göksel Gülensoy filmi ve çekim sürecini şöyle anlattı:

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‘’Şadan Hanım’ın eşinin farklı ülkelerde görev alan askeri ataşe olması ve video çekmeye merakından dolayı elimizde yaklaşık 4 buçuk saatlik eşsiz video arşivi vardı. O sıralarda kendisine Alzheimer teşhisi konuldu. Doktoru ve Alzheimer Derneği ile konuşarak hastalığının evrelerini de bilimsel metotla filme aldık. Hastalığı geçirdiği evi, adeta bir stüdyoya döndü. 2014’de benzerliği nedeniyle ulaştığım Canan Ergüder, Sadan Hanım ile de tanışarak o zamandan itibaren projenin içine dahil oldu. Arkadaşım Kutsi Akıllı senaryosunu yazdı. Dünyada bir benzerinin olduğunu zannetmediğimiz bu film ortaya çıktı. Filmimizin, Alzheimer’a dikkat çekme, kendisi ve yakınları Alzheimer’la uğraşan insanlara rehber ve motivasyon sağlama özelliğinin yanı sıra, hayatı dolu dolu yaşamış bir cumhuriyet kadınının ilham veren hayatını geniş kitlelere ulaştırmaya da vesile olacağına inanıyorum.’’

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Anahtar Kelimeler:
Canan Ergüder Kenan Ece
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