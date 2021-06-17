Canan Ergüder'in yeni imajına beğeni yağdı

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, sağlığı hakkında zaman zaman bilgilendirme paylaşımları yapıyor. Ergüder son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" notunu düştü.

Canan Ergüder'in yeni imajı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun dökülen saçları yerine kızıl tonlarında peruk kullanması hayranlarından beğeni topladı. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları ve beğeni yağdı.



