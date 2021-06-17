MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canan Ergüder'in yeni imajına beğeni yağdı

Canan Ergüder'in yeni imajına beğeni yağdı

17.06.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder yeni imajıyla beğeni topladı.

Canan Ergüder'in yeni imajına beğeni yağdı

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, sağlığı hakkında zaman zaman bilgilendirme paylaşımları yapıyor. Ergüder son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu paylaşımına "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" notunu düştü.

Canan Ergüder'in yeni imajı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun dökülen saçları yerine kızıl tonlarında peruk kullanması hayranlarından beğeni topladı. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları ve beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Tarık Şerbetçioğlu kimdir, nereli?Tarık Şerbetçioğlu kimdir, nereli?
Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Canan Ergüder
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

HDP: İzmir il binamız basıldı

HDP: İzmir il binamız basıldı

Meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu

Meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Gündemden düşmeyen çift hakkında bomba iddia

Gündemden düşmeyen çift hakkında bomba iddia

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.