Canan Karatay'a göre mutfağınıza hiç almamanız gereken yiyecek ve içecekler

Kalp-damar problemi, tansiyon riski ya da kanser gibi ağır sağlık problemleriniz var ise Prof. Dr. Canan Karatay, bazı besinleri diyetinizden çıkarmanız gerektiğinin altını çiziyor. Karatay'ın bahsettiği besinleri hayatınızdan çıkarmak için sadece bu rahatsızlıklara sahip olmanız gerekmez. Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için de bu beslenme planını uygulayabilirsiniz.

Her türlü ekmek çeşidi

Paketlenmiş diyet ürünleri, grissini çeşitleri

Pirinç

Simit, kuru pasta, yaş pasta, börek, poğaça, açma vb.

Bal, pekmezi şuruplar gibi şekerli reçeller

Yapay tatlandırıcılar

Diyet yiyecek ve içecekler

Paketlenmiş meyve suları

Glisemik indeksi yüksek olan meyveler

Hazır soslar

İşlenmiş et ve balık ürünleri

Kızart ve hazır çorbalar

Patates ve mısır

Market tavukları

