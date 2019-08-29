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Canan Karatay'a göre mutfağınıza hiç almamanız gereken yiyecek ve içecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, sağlığını korumak isteyenler bu yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı. İşte Karatay'ın yasaklı listesi.

Canan Karatay'a göre mutfağınıza hiç almamanız gereken yiyecek ve içecekler

Kalp-damar problemi, tansiyon riski ya da kanser gibi ağır sağlık problemleriniz var ise Prof. Dr. Canan Karatay, bazı besinleri diyetinizden çıkarmanız gerektiğinin altını çiziyor. Karatay'ın bahsettiği besinleri hayatınızdan çıkarmak için sadece bu rahatsızlıklara sahip olmanız gerekmez. Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için de bu beslenme planını uygulayabilirsiniz.

  • Her türlü ekmek çeşidi
  • Paketlenmiş diyet ürünleri, grissini çeşitleri
  • Pirinç
  • Simit, kuru pasta, yaş pasta, börek, poğaça, açma vb.
  • Bal, pekmezi şuruplar gibi şekerli reçeller
  • Yapay tatlandırıcılar
  • Diyet yiyecek ve içecekler
  • Paketlenmiş meyve suları
  • Glisemik indeksi yüksek olan meyveler
  • Hazır soslar
  • İşlenmiş et ve balık ürünleri
  • Kızart ve hazır çorbalar
  • Patates ve mısır
  • Market tavukları
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