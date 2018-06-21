Canan Karatay bu sefer hamileler için konuştu: Günde 10 yumurta yiyin

Not: Önemli bir not paylaşmakta fayda var. Hamile ve emziren anneler; bu önerileri uygulamadan önce muhakkak kendi doktorunuza danışın!
Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında bu sefer hamileler için açıklamalar yaptı. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı ünlü diyetisyen Prof.Dr. Karatay, hamile kadının bir ayda 3 kilo alması gerektiğini vurguladı. Sadece hamileler için değil Canan hocanın emziren anneler için de önerileri oldu.
Canlı yayında yaptığı açıklamada Karatay şunları dile getirdi:
“Hamile ve emziren kadınlar her gün 10 yumurta dahi yiyebilirler, Kendilerine gelirler sinir sistemi de girişi toparlar kiloda verilir .“ Hocamız bu 10 adet yumurtanın elbette tek seferde değil gün içerisinde farklı zaman aralıklarında tüketilmesi gerektiğini de ekledi.
Ancak buradaki en önemli nokta yediğiniz yumurtanın köy yumurtası olması. Konuşmasına dünyadan örnekler vererek devam eden Karatay, Çin'de hamilelerin ve emziren annelerin de günde 10 yumurta yediklerinin altını çizdi.
Karatay sadece anneler için değil bebeğin beyin gelişimi için de yumurtanın şart olduğunu dile getirdi. Karatay'ın hamileler için yaptığı bazı öneriler ise şu şekilde:
"Hamilelikte şekerden kesinlikle uzak durun. Benim babam şeker hastasıydı, annem bize çocukluğumuzdan beri çayı ve kahveyi şekersiz içirdi. Ben de çocuğumu öyle büyüttüm. Şeker gerekli bir gıda değil. Söylenenin aksine beyin şekerle beslenmiyor. Fazla şeker birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Bugün Alzheimer’a beynin Tip 3 şeker hastalığı deniliyor."
"Makarnaya, böreğe aşerilmez. Eğer aşeriyorsa büyük ihtimal gizli şekeri vardır. Gebelerdeki asıl sorun gizli şekeri ya da şeker hastası olduğunu bilmeden hamile kalmak. İnsan vücudunun yüzde 60’ı su, yüzde 20’si protein, yüzde 19.9’u yağ ve sadece yüzde 1’den azı karbonhidrat."
"Hamilelikten en az 6 ay önce yaşam biçiminizi değiştirin. Anne ve baba adayı olarak vücudunuzu toksinlerden arındırın. Sandığımız gibi sadece annenin değil, babanın da sağlıklı çocuk oluşumunda ciddi etkileri var. Ebeveynlerin bağışıklık sistemi ve toksisite yükü, vitamin ve mineral eksiklikleri (özellikle D vitamini) doğacak yavrunuzun sağlığı üzerinde sandığınızdan daha etkili."
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