Canan Karatay bu sefer hamileler için konuştu: Günde 10 yumurta yiyin

Not: Önemli bir not paylaşmakta fayda var. Hamile ve emziren anneler; bu önerileri uygulamadan önce muhakkak kendi doktorunuza danışın!

Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında bu sefer hamileler için açıklamalar yaptı. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı ünlü diyetisyen Prof.Dr. Karatay, hamile kadının bir ayda 3 kilo alması gerektiğini vurguladı. Sadece hamileler için değil Canan hocanın emziren anneler için de önerileri oldu.

Canlı yayında yaptığı açıklamada Karatay şunları dile getirdi:

“Hamile ve emziren kadınlar her gün 10 yumurta dahi yiyebilirler, Kendilerine gelirler sinir sistemi de girişi toparlar kiloda verilir .“ Hocamız bu 10 adet yumurtanın elbette tek seferde değil gün içerisinde farklı zaman aralıklarında tüketilmesi gerektiğini de ekledi.

Ancak buradaki en önemli nokta yediğiniz yumurtanın köy yumurtası olması. Konuşmasına dünyadan örnekler vererek devam eden Karatay, Çin'de hamilelerin ve emziren annelerin de günde 10 yumurta yediklerinin altını çizdi.

Karatay sadece anneler için değil bebeğin beyin gelişimi için de yumurtanın şart olduğunu dile getirdi. Karatay'ın hamileler için yaptığı bazı öneriler ise şu şekilde: