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Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sitem: "Utanmıyor musunuz bu halinizden!"

25.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlber Ortaylı, Celal Şengör ile birlikte Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programına konuk olduğunda yaşadıklarını ve Canan Karatay'ın bu duruma nasıl tepki verdiğini YouTube programında anlattı. Kendisi için ayrılan kurabiyeleri Celal Şengör'ün yediğini gören İlber Ortaylı, durumu Canan Karatay'a anlatınca olanlar oldu. Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay'ın İlber Ortaylı ile Celal Şengör'e tatlı sert sitemde bulunduğu ortaya çıktı.

Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sitem: "Utanmıyor musunuz bu halinizden!"

İlber Ortaylı bir YouTube programında Celal Şengör'ün de konuk olduğu programa ilişkin yöneltilen soru üzerine gülümseten bir açıklamada bulundu.

Ünlü tarihçiye, Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programında kendisi için ayrılan kurabiyeleri Celal Şengör'ün yemesine kızması hatırlatıldı. İlber Ortaylı bunun üzerine program sonrası yaşananları anlattı.

Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sitem:

İLBER ORTAYLI'NIN 'CANAN KARATAY' ANISI İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

İlber Ortaylı, Celal Şengör ile Fatih Altaylı'ya konuk olduğu gün başka bir stüdyoya Canan Karatay'ın konuk olduğunu söyledi.

Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sitem:

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CELAL ŞENGÖR'Ü ŞİKAYET ETTİ

İlber Ortaylı o gün yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Canan Karatay ikinizi görmek istiyor dediler. Biz de gidelim dedik. Canan Hoca'nın yanına gidince ben hemen başladım. 'Bu var ya, bu! 5 tane ekler yedi' dedim."

Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sitem:

"ADAM LAF DİNLEMEZ!"

Bunun üzerine Canan Karatay'ın "Utanmıyor musunuz bu halinizden" dediğini aktaran İlber Ortaylı, gülerek şu açıklamayı yaptı:

""Sempatik bir insandır Canan Hoca biliyorsun. Allah ömür versin... Celal çok kıymetli bir adam öyle her şeyi yiyip içmemesi gerekir. Eşi Oya da Allah ömür versin. Son derece dikkatli. Yoksa adam laf dinlemez."

Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e sitem:

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