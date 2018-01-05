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Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 20:37 | Son Güncelleme 8 saat önce

Sağlık konusunda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Canan Karatay, katıldığı canlı yayında hiç beklemediği bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. Sağlık konusunda tartışılan açıklamalarına imza atan Canan Karatay'a Kübra Par'dan ilginç bir soru geldi. Kübra Par, kolesterol konusunda Karatay'a “Siz eleştiren doktorların hepsi yanlış, bir tek siz mi doğrusunuz?” sorusunu sordu.

Karatay ise Kübra Par'ın sorusuna şu sözlerle yanıt verdi;

“Ben öyle bir şey söylemiyorum. Yalnız kolesterol yüksekliğinin faydalı olduğunu söylüyorum. Bilimsel olarak da bu gösterilmiş. Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu'na da sesleniyorum, esas kalp krizinin sebebi şeker ve trans yağlardır. Bitmedi, lafım bitmedi. Yüksek kolesterollü kadınlar ve erkekler uzun yaşıyor. Kolesterol bütün hücrelerin yapısında vardır. Kalp krizi geçiren kişilerin yarısının kolesterolü düşüktür. Damar tıkanıklığı olmayan hastalarımızın da yarısının kolesterolü yüksektir.”

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu kadin cok hakli dogru tespitleri var. bizim halkimiz dalga gecsin ancak baska birsey bilmez
Doğru söylüyor ben kalp krizi gecirgimde kolesterol çok düşüktü doktorlar hayret verici olduğunu söyledi fakat damarlar 99 85 90gibi rakamlarda tıkalı çıktı by pas olduk
@06yaman bey merhaba Bizimde bypass olan bir hastamız var boğazındaki balgam bir aydır geçmedi Bir tavsiyeniz varmı tşkler
Eksik bile söylemiş Hocam ız kolesterolü az olan adamın kafası da çalışmaz.
bu kadının her dediği doğru çıkıyor peki bu kadın kahinmi tabiki hayır bilimadamı sadece diplomayla sadece doktor olunur ama bu kadın bilimadamı restgele sallamıyor araştırıyor ilk şeker zehirdir dediğinde dalga geçenler şimdi bu kadına yakın şeyler söyluyor ezbere klişe şeyleri söyleyenlere değil bu tip insanlara önem verin yoksa internetten okuyun sizi bile doktorluk yaparsınız
Kötü (ldl) kolesterolüm 250 lerdeydi. İlaç yazıldı önemsemedim, kullanmadım. Anak özellikle yağlı et yada yağlı yemek yediğimde ensemden başımın arkasına doğru müşhiş ağrı, vücütta ağırlık ve halsizlik oluyordu. İki kadar önemsemeden bu şekilde devam etti. Sonunda 40 yaşında sol lad arter tıkanıklığı ile acil anjio oldum. Damar bariz şekilde damar içi koleterole bağlı %85 tıkanmıştı. Canan hanım eksik bilgi vererek kafasına göre konuşuyor. İyi kolesterol HDL yüüksek ise zararı olmadığı gibi faydalı, kötü kolesterol LDL aşırı derecede zararlı. Sağlığınızla oynatmayın, doktorunuza danışın
Kalp hastalıklarının zihinsel temeli var hiç bunları konuşmuyorlar.Varsa yoksa yeme içme.
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