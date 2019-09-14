Candan Erçetin'den Harbiye'de müzik ziyafeti

BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Candan Erçetin sahnedeydi. Erçetin, “Bu repertuvarla bu sezon tüm Türkiye’yi dolaştık, bu akşam bu repertuvarın son İstanbul konseri, herkese iyi eğlenceler” diyerek başladığı konserini “Kim Korkar” şarkısıyla açtı. Umrumda Değil ile tempoyu yükselten Erçetin, mercan rengi elbisesi ile sahnede yaz güneşi gibi ışıldadı.

Her konserinde dekoruyla ve kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, biletleri günler öncesinde tükenen konser boyunca hem kendisi dans etti hem seyircisini dans ettirdi.



Sanatçıya hayranları gece boyunca tüm şarkılarda eşlik ederken, dinleyicilerin “Bir daha” tezahüratları eşliğinde sahneye dönen Candan Erçetin, Melek ve Yanıyorum şarkılarıyla bis yaptı!

Ancak seyircinin onu bırakmaya niyeti yoktu, Harbiye’yi inleten alkışlar eşliğinde Türkiye’nin yedi bölgesini türkülerle turladığı bir potpuri ile Harbiye Yaz konserlerine veda etti!

