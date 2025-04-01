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  4. O Türk takımı Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığını duyurdu! Herkes şaşkına döndü...

O Türk takımı Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığını duyurdu! Herkes şaşkına döndü...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.04.2025 19:15
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TFF 2. Lig takımı Karaman FK günün anlam ve önemine binaen resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Anadolu kulübünün yaptığı paylaşımda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığını duyuran kulüp, 7 numaralı formaya da esprili bir yaklaşım sergiledi.

O Türk takımı Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığını duyurdu! Herkes şaşkına döndü...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Karaman FK, 1 Nisan paylaşımı olarak resmi hesabından Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

CRİSTİANO RONALDO RESMEN DUYURULDU

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Karaman FK yaptığı paylaşımda, "Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!" ifadelerini kullandı.

7 NUMARA DİYALOĞU

adana petrol manşet kopya

İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Cristiano Ronaldo al nassr futbol
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