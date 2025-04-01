O Türk takımı Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığını duyurdu! Herkes şaşkına döndü...

Karaman FK, 1 Nisan paylaşımı olarak resmi hesabından Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

CRİSTİANO RONALDO RESMEN DUYURULDU

Karaman FK yaptığı paylaşımda, "Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!" ifadelerini kullandı.

7 NUMARA DİYALOĞU

İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti" ifadeleri kullanıldı.

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