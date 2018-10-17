MAGAZİN

Candan Erçetin'den 'yuh artık' dedirten hareket!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Candan Erçetin, sahneye çıktığı tıp kongresinde, doktorların cep telefonuyla görüntü almasını "Telif hakkı var, çekemezsiniz. Güvenlik iş başına" diyerek engelletti. Şoke olan yüzlerce doktor, ‘Yuh!’ çekerek salonu terk etti

Candan Erçetin'den 'yuh artık' dedirten hareket!

Türkiye’nin 81 ilinden gelen doktorlar, 13 Ekim Cumartesi gecesi Antalya’da düzenlenen 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde buluştu. Gün boyu süren toplantıların ardından akşam yaklaşık 3 bin katılımcı, Candan Erçetin konserine gitti.

Sabah’ın haberine göre; alkışlarla başlayan konser, ilerleyen saatlerde büyük tepkilerin verildiği bir olaya dönüştü.

CANDAN ERÇETİN’DEN ŞAŞIRTAN UYARI

Erçetin, saat 23:00 civarı cep telefonuyla fotoğrafını ve videosunu çeken doktorları “Bu telif haklarına tabi, çekmeyin” diye uyardı. Daha sonra ise daha sert bir ikazda bulunup “Hepiniz medeni insanlarsınız, görüntü çekmeyin. Güvenlik devreye girsin” dedi.

Bu sözün ardından geceye katılanlardan bazıları tepki göstererek geceden ayrıldı.

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