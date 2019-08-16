MAGAZİN

Candan Erçetin "Ruh halimiz değişti"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.08.2019 02:20 | Son Güncelleme

Türk müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Kerki-Solfej'in düzenlediği açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Bodrum Antik Tiyatro da sahneye çıkan sevilen sanatçıyı dinleyicileri sahneden göndermek istemedi.

Candan Erçetin "Ruh halimiz değişti"

Açıkhava konserlerinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da büyük beğeni topladı.

Sanatçı, "Biz bu konserleri her yıl yapıyoruz. Geçen sene repertuarımız biraz daha içe kapalı, depresifti ancak bu sene ruh halimiz değişti. bu yıl daha neşeli olduğumuzu söyleyebiliriz" diyerek konserde ne kadar eğleneceklerinin sinyallerini verdi. Bodrum seyircisi de Candan Erçetin'in neşeli repertuarının hakkını verdi ve temposu bir n olsun düşmeyen bir konser yaşandı.

1565849821_candan_er__etin__2_

"BİZİM DOLUNAYIMIZ SENSİN"
Konser akşamı gökyüzündeki dolunaya da değinen Candan Erçetin, "Çok şanslısınız. Bu akşam ne kadar güzel bir dolunay var ve siz bu dolunay altından şarkılar dinleyeceksiniz" dedikten sonra seyircilerden birisi "Bizim dolunayımız sensin" diye bağırdı.

1565849822_candan_er__etin__3_

Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Metallica'dan çocuk hastanesine bağışMetallica'dan çocuk hastanesine bağış
Sertab Erener'den Eurovision itirafıSertab Erener'den Eurovision itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Candan Erçetin konser Bodrum

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

KüçükÇiftlik Park'ta metal fırtınası! Manowar yıktı geçti

KüçükÇiftlik Park'ta metal fırtınası! Manowar yıktı geçti

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Metal tarihinin en büyük gruplarından! İstanbul'a geliyor

Metal tarihinin en büyük gruplarından! İstanbul'a geliyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metallica'dan çocuk hastanesine bağış

Metallica'dan çocuk hastanesine bağış

Sertab Erener'den Eurovision itirafı

Sertab Erener'den Eurovision itirafı

Fatih Ürek tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek tatilcileri coşturdu

Zuhal Olcay doğum gününde sahnede

Zuhal Olcay doğum gününde sahnede

Bodrum'da Zülfü Livaneli rüzgarı esti!

Bodrum'da Zülfü Livaneli rüzgarı esti!

Ünlü senarist Umur Bugay hayatını kaybetti

Türk dizilerinin usta kalemi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.