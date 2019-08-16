Açıkhava konserlerinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da büyük beğeni topladı.

Sanatçı, "Biz bu konserleri her yıl yapıyoruz. Geçen sene repertuarımız biraz daha içe kapalı, depresifti ancak bu sene ruh halimiz değişti. bu yıl daha neşeli olduğumuzu söyleyebiliriz" diyerek konserde ne kadar eğleneceklerinin sinyallerini verdi. Bodrum seyircisi de Candan Erçetin'in neşeli repertuarının hakkını verdi ve temposu bir n olsun düşmeyen bir konser yaşandı.

"BİZİM DOLUNAYIMIZ SENSİN"

Konser akşamı gökyüzündeki dolunaya da değinen Candan Erçetin, "Çok şanslısınız. Bu akşam ne kadar güzel bir dolunay var ve siz bu dolunay altından şarkılar dinleyeceksiniz" dedikten sonra seyircilerden birisi "Bizim dolunayımız sensin" diye bağırdı.

Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı.

