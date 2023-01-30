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Candaş Tolga Işık, Dilek Sabancı'nın sözlerini hatırlattı! Prof. Dr. İlber Ortaylı "Ayda 100 bin lira yeter" dedi

30.01.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV'deki programında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Candaş Tolga Işık Ortaylı'ya Dilek Sabancı'nın sözlerini hatırlattı. Ortaylı, İstanbul'da rahat bir hayat için taban kazancın 100 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Candaş Tolga Işık, Dilek Sabancı'nın sözlerini hatırlattı! Prof. Dr. İlber Ortaylı "Ayda 100 bin lira yeter" dedi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV YouTube kanalında, 'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında konuştu. Programda, Candaş Tolga Işık, Dilek Sabancı'nın "50 milyon dolarınız olursa, bir ev bir de arabanız olursanız rahat yaşarsınız" sözleri soruldu.

Ortaylı Sabancı'nın bu sözünü duyunca, "50 milyonu küçümseyecek kadar iş olmuş yani. İnanılmaz bir şey" dedi.

'Türkiye'de yaşamak için ne kadar kazanmalıyız?' sorusuna dikkat çeken açıklamalar yapan Ortaylı, "Ayda 100 bin lira yeter" dedi.

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"AŞAĞISINDA SIKINTILAR BAŞLAR"

Ortaylı, "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter. Ama aşağısında sıkıntı başlar. Aşağısı orta sınıfa girersin, üst orta sınıf değil, orta sınıfa girersin. Hayat hiç o kadar kolay değil" diye konuştu.

Ekran Alıntısı

Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmasının devamında "100 bin lirayla üst orta sınıf. İyi bir cerrah, kazanan, iyi bir avukat bu ayarda birisi 100 bin civarında geliri olabilir temiz. İyi bir para değil ama yeterli bir paradır" dedi.

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