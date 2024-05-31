Candaş Tolga Işık'tan Aziz Yıldırım ve Cengiz Erdem paylaşımı! "Haberler doğru değil"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ile Aziz Yıldırım iddialarıyla ilgili görüştüğünü açıkladı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Işık paylaşımında "Az önce Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'le konuştum, 'Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinden Fenerbahçe yönetimine gireceğim yönünde çıkan haberler doğru değil. Bizler kamu görevi yapıyoruz ve konumumuz gereği tüm kulüplere eşit mesafedeyiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Az önce Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'le konuştum, "Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinden Fenerbahçe yönetimine gireceğim yönünde cıkan haberler doğru değil. Bizler kamu görevi yapıyoruz ve konumumuz gereği tüm kulüplere eşit mesafedeyiz" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 31, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





