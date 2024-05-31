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Candaş Tolga Işık'tan Aziz Yıldırım ve Cengiz Erdem paylaşımı! "Haberler doğru değil"

31.05.2024 19:12
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Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağı iddialarının ardından gazeteci Candaş Tolga Işık'tan bir paylaşım geldi.

Candaş Tolga Işık'tan Aziz Yıldırım ve Cengiz Erdem paylaşımı! "Haberler doğru değil"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ile Aziz Yıldırım iddialarıyla ilgili görüştüğünü açıkladı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Işık paylaşımında "Az önce Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'le konuştum, 'Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinden Fenerbahçe yönetimine gireceğim yönünde çıkan haberler doğru değil. Bizler kamu görevi yapıyoruz ve konumumuz gereği tüm kulüplere eşit mesafedeyiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Aziz Yıldırım Candaş Tolga Işık
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